Mats Hummels: Harte Abrechnung mit Affäre Céline Bethmann!

Dass Céline direkt so öffentlich mit ihrem Flirt mit Mats Hummels umging und ein Bild von ihrem gemeinsamen Dinner Date in ihre Instagram Story postete inklusive Verlinkung des Dortmund-Kickers, war wohl dann doch etwas zu viel des Guten. Was dem ganzen jedoch für Mats gewiss die Krone aussetzte, war die öffentliche Verkündung des Models, dass er single sei. Die GNTM-Schönheit hielt nämlich nichts zurück und postete einen Chatverlauf in dem der Noch-Ehemann von Cathy Hummels offiziell bekannt gab, dass er zu haben ist.

Damit hat sich Céline nun selbst ins Bein geschossen, denn der Flirt mit dem Nationalspieler scheint nun Geschichte zu sein. Mats setzt nun ein klares Zeichen und entfolgt der 23-Jährigen auf Instagram. Céline hat mit dieser unfreiwilligen Publikmachung auf Social Media wohl schon genug Schaden angerichtet. Im Gegenzug tut es das Model ihm gleich und entfolgt nicht nur dem Familienvater, sondern auch seiner Noch-Gattin Cathy Hummels.

Das war wohl ein kurzes Vergnügen. Das nächste Mal überlegt sich Céline bestimmt zwei Mal, was sie auf Instagram öffentlich macht. Denn mit Mats hat sie es sich damit nun wohl endgültig verscherzt.

Ob dieser seine Ehe mit Cathy noch einmal retten kann? Wie unangenehm eine Scheidung der beiden enden könnte, erfährst du im Video: