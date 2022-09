Cathy und Mats Hummels: Unerwartete Wende! Jetzt ist alles wieder wie früher

Via "Instagram" teilt Cathy nämlich nun ein Bild in ihrer Story, auf dem sie mit Mats und Sohn Ludwig am Esstisch in der Familienvilla in München zu sehen ist! Scheinbar lässt die Familie den Abend gemeinsam ausklingen und isst zusammen zum Abendbrot! Definitiv ein schöner Schnappschuss, der an alte Familienbilder des Trios erinnert! Cathy kommentiert dazu: "Es ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Er ist glücklich, dass er beide Eltern in seinem Leben hat!" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Cathy und Mats machen einfach alles, um ihren Sohn Ludwig glücklich zu machen! Ob wir in der nächsten Zeit noch mehr Schnappschüsse dieser Art zu Gesicht bekommen? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!