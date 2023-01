Cecilia Asoro: Keine Unbekannte! Ihre komplette TV-Vergangenheit gelüftet

In Andrej Mangold findet Cecilia zwar nicht die große Liebe, doch indirekt kann sie dem Bachelor dankbar sein. Bachelor-Konkurrentin und Freundin Christina Grass stellt ihr nach der Sendung Freund Markus Rok vor, mit dem sie schließlich ihr romantisches Happy-End erleben darf. Gemeinsam nimmt das Reality-TV-Couple in der Show "Prominent getrennt" und 2022 bei "Are You The One - Reality-Stars in Love" teil.

Inzwischen ist Cecilia von Ex-Flamme Markus Rok getrennt und spricht auf Instagram Klartext über die Männer, mit denen sie sich eingelassen habe. "Auf genau die, die ich gar nicht will. Diese Unselbstbewussten, Eifersüchtigen, die Sätze sagen wie: 'So und so hat sich eine Frau zu benehmen.'"