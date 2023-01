Céline Dion: "Manchmal kann ich nicht mehr laufen..."

Was ist nur los mit Céline Dion? Diese Frage stellten sich zuletzt Millionen Fans. Immer wieder sagte die "My Heart Will Go On"-Interpretin ihre Konzerte ab, cancelte sogar ihre neue Show in Las Vegas. Jetzt gab die Sängerin selbst die Antwort: In einer emotionalen Videobotschaft erklärte sie, dass sie unheilbar krank ist! "Vor Kurzem wurde bei mir eine sehr seltene neurologische Störung diagnostiziert, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, von dem 1 von einer Million Menschen betroffen ist. Wir sind zwar noch dabei, mehr über diese seltene Krankheit zu erfahren, aber wir wissen jetzt, dass sie die Ursache für all die Krämpfe ist, die ich hatte." Man wird zur "lebenden Statue", so Céline weiter. "Mir fällt es unfassbar schwer, darüber zu sprechen."