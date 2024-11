Cem Huth: Die Wahrheit über meine Beziehung zu Sarah-Jane Wollny

Fest steht für ihn jedoch, dass es nicht seine letzte TV-Teilnahme war. "Ich habe gemerkt, dass mir Dating-Formate liegen, da ich ein sehr offener Mensch bin, der gerne flirtet. Perfekt wäre zum Beispiel 'Are You The One' oder 'Love Island'. Ich würde auf jeden Fall auch in ein Format wie 'Germany Shore' gehen, um dort für Drama und Skandale zu sorgen."