Chantal Janzen: Sex-Skandal um die "Supertalent"-Jurorin!

Was kaum einer wusste: Früher hat die erfolgreiche Moderatorin in schlüpfrigen Sex-Filmen mitgewirkt. Im Jahr 2004 spielte sie beispielsweise eine sehr intime Szene in dem Film "De Dominee", wo sie beim Sex zu sehen ist. Im Jahr 2015 verkörperte sie in dem Streifen "Deuce Bigalow: European Gigolo" eine Porno-Darstellerin, wo sie sich in sexy Unterwäsche rekelt. Sie ist ausgebildete Musical-Darstellerin und moderiert in den Niederlanden Erfolgsformate wie "Holland’s Got Talent", aber auch durch ihre Filme ist sie sehr bekannt.

