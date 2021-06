Lukas Podolski: Supertalent-Gage enthüllt! Wie hoch ist sein Vermögen?

Weltmeister, Vize-Europameister, Bundesligameister mit dem FC Bayern München und obendrein Pokalsieger in Deutschland (2008), England (2014) und der Türkei (2016) - Lukas Podolski hat im Laufe seiner 17-jährigen Profikarriere wohl so gut wie jeden Titel eingeheimst. Mit 49 Treffern in über 150 Länderspielen ist er zudem der dritterfolgreichste Torschütze der deutschen Nationalmannschaft. Doch die fußballerischen Erfolge machen sich nicht nur gut in seiner Vita, sondern sind auch äußerst lukrativ. Lukas Podolski besitzt ein geschätztes Vermögen von 30 Millionen Euro. Damit gehört der gebürtige Pole neben seinen Ex-WM-Kollegen Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller zu den reichsten Fußballern Deutschlands.

Sein Geld verdient das Fußball-Ass allerdings nicht nur mit seinen Dribbel-Künsten am Ball, sondern auch mit einem guten Händchen für Immobilien. Neben einer Eisdiele, dem Brauhaus "Zum Prinzen" und einem eigenen Modeshop namens "Strassenkicker" besitzt Lukas Podolski auch eine erfolgreiche Kette von Döner-Läden in Köln, Bergisch-Gladbach und Bonn. Wir sind gespannt, was Wundertüte Poldi wohl als nächstes einfällt, um sein Vermögen zu steigern...