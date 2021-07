Das Supertalent: Offiziell bestätigt! Das ist die neue Jury

Zuletzt wurde berichtet, dass TV-Koch Tim Mälzer, Star-Koch Nelson Müller, Influencer Riccardo Simonetti und Moderator Thomas Hermanns heiße Kandidaten sind. Doch RTL hat sich für zwei ganz andere Gesichter entschieden. Der Kölner Sender verkündet jetzt, dass Designer Michael Michalsky und Multi-Talent Chantal Janzen beim "Supertalent" dabei sind. Er saß bereits jahrelang neben Heidi Klum in der Jury von "Germany's next Topmodel" und auch sie bringt bereits reichlich Show-Erfahrung mit. Chantal arbeitet nicht nur erfolgreich als Moderatorin, Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin, sondern sitzt auch bei "Holland’s Got Talent" am Buzzer. Ob sie auch die Herzen der deutschen Zuschauer erobern wird? Das zeigt sich wohl erst ab Herbst...