Charlbi Dean: Die Schauspielerin stirbt mit 32 Jahren

Trauriger Abschied von Charlbi

Charlbi interessierte sich schon in jungen Jahren für das Leben vor der Kamera. Im Alter von sechs Jahren wurde sie zum Kindermodel. Einige Jahre später nahm eine Modelagentur sie unter Vertrag. Während ihrer Schulzeit entwickelte sie dann großes Interesse für die Schauspielerei.

2010 konnte sie ihre erste Filmrolle ergattern und spielte Amanda in dem Film "Spud". Sie war auch in Streifen wie "Blood in the Water", "Don't Sleep" und "An Interview with God" zu sehen. Ihre letzte Rolle sicherte sie sich in diesem Jahr. Sie spielte in dem Film "Triangle of Sadness" mit, der beim Filmfestival in Cannes eine Goldene Palme gewann.

