Charlène von Monaco: Heftiger Rückfall! Ihr Zustand ist besorgniserregend

Die Menschen in Monaco weinen bittere Tränen. So sehr hatte sich das Volk gewünscht, dass seine Fürstin sich am Geburtstag ihres Gatten Albert mit der Familie auf dem Palastbalkon zeigen würde. Sie wollten eine strahlende Fürstin sehen. Doch Charlène erschien nicht. Albert zeigte sich mit den Zwillingen Jacques und Gabriella alleine. Wo steckte Charlène? Darauf gab es an diesem Tag keine Antwort...