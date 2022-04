Charlène von Monaco: Heimliche Treffen mit einem heißen Milliardär

Der Geschäftsmann, dessen Vermögen auf zwei Milliarden Dollar geschätzt wurde, ist kein Unbekannter im Fürstentum. Mit seiner heutigen Ex-Freundin Naomi Campbell (51) war er 2011 sogar zu Gast auf der Hochzeit von Charlène und Albert. Schon damals sollen die Fürstin und der leidenschaftlichem Kunstsammler einen Draht zueinander gefunden haben. Auf freundschaftlicher Ebene, heißt es. "Sie sind auf einer Wellenlänge. Er versteht sie und sie versteht ihn", so ein Insider. Vladislav hat kein Interesse daran, ein Leben im Rampenlicht zu führen. Bei solchen Menschen fühlt sich Charlène geborgen, da ist sie nicht die "Frau oder Fürstin von", sondern kann einfach sie selbst sein.

Und so wäre es auch kein Wunder, wenn die Gefühle füreinander über die Jahre gewachsen sein könnten. "Die ganze Geschichte ist sehr komplex und verwirrend, aber Charlène und Vlad stehen in Kontakt und verbringen sehr viel Zeit miteinander", so ein Freund von Vladislav gegenüber der britischen Tageszeitung "The Sun". Wie eng genau, wollte er nicht sagen. Schließlich ist auch Vladislav Doronin seit 2014 in festen Händen. Mit dem 32 Jahre jüngeren Model Kristina Romanova (27) hat er sogar zwei Kinder (sechs und drei Jahre alt). Seine Lebensgefährtin ist allerdings dauernd in der Welt unterwegs, als Model, als Influencerin, bei Partys, wie man ihrem Instagram-Account entnehmen kann. Ein glückliches Familienleben stellt man sich anders vor.

Wenn einsame Menschen auf andere einsame Menschen treffen, schweißt das zusammen. Manchmal sogar sehr eng. Ist das auch bei Charlène und Vladislav so …?