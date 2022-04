Fürstin Charlène: Geheimes Doppelleben! Sie verließ wieder das Fürstentum

Hektisch schaut sie sich um, eilt zu den Stufen eines Privatjets. Der Wind zerzaust Charlène die blonde Kurzhaarfrisur. Gehüllt in einen braunen Mantel steigt sie in einen Flieger und verlässt ihre Heimat – schon wieder. Unbemerkt von den Monegassen verschwindet die Fürstin erneut in die Schweiz, lässt ihre Zwillinge und Albert zurück. Jetzt kommt ihr geheimes Doppelleben ans Licht! Die Luft riecht nach Schnee, die Gipfel der Berge glitzern in der Sonne. Eben erst ist Charlène nach Monaco zurückgekehrt, jetzt ist sie schon wieder am Ort ihrer Genesung: der Schweiz. Heimlich hat die Fürstin das Land verlassen, schnuppert wieder heilende Bergluft statt einer sanften Mittelmeerbrise. Dabei waren doch die Hoffnungen so groß, dass sie endlich gesund ist, neue Kraft geschöpft hat. Sogar ihr Ehemann war sich sicher, dass sie bald "ihre offiziellen Tätigkeiten wieder aufnehmen kann".