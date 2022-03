Charlène von Monaco: Jetzt ergreift sie die Flucht

Erst hielt sich die Gattin von Fürst Albert 6 Monate in Südafrika auf. Eine Mittelohrentzündung soll Charlène daran gehindert haben, zurück zu ihrer Familie nach Monaco zu fliegen. Doch kurz nach ihrer Rückkehr an den Hof dann der nächste Schock: Charlène verlässt erneut für über 4 Monate ihre Familie, um sich in einer Schweizer Spezialklinik aufgrund von emotionaler und körperlicher Erschöpfung behandeln zu lassen, wie es in einem Statement des Palastes heißt. Erst vor wenigen Tagen dann die Freudenbotschaft: Charlène ist endlich zurück in Monaco! Doch scheinbar war das zu früh gefreut, denn bereits kurz nach ihrer Rückkehr folgt eine erneute Abreise.

Laut französischen Medienberichten soll sich die Mutter der Zwillinge, Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques, fern ab vom Palast in Monaco aufhalten. Charlène soll sich im Landhaus "Roc Agel" in der französischen Gemeinde Peille aufhalten. Es handelt sich bei diesem Landsitz um ein Anwesen der Grimaldis. Es ist für die royale Familie ein wichtiger Ort, wie Fürst Albert 2017 in einem Interview gegenüber "Point de Vue" berichtete: "Meine Eltern suchten nach einem Ort auf dem Land, an den sie flüchten konnten, wenn es ihre Verpflichtungen zuließen und an dem ihre Kinder die Möglichkeit hatten, in Ruhe aufzuwachsen. Freier, kurz gesagt"

Doch wann Charlène ihre Aufgaben als Fürstin wieder aufnehmen kann, bleibt ungewiss. Lediglich ein Statement des Palastes lässt vermuten, dass die Fürstin noch Zeit zur weiteren Erholung benötigt: "Sobald es Ihre Gesundheit zulässt, wird die Fürstin mit Freude wieder besondere Momente der Geselligkeit mit den Monegassen teilen, die sie so sehr vermisst hat."

Doch benötigt Charlène wirklich noch Zeit zur Genesung oder ist es viel mehr eine Flucht vor ihrer Ehe mit Fürst Albert? Denn die Gerüchte um eine Trennung des Paares halten sich hartnäckig. Immerhin gratulierte Fürstin Charlène ihrem Gatten nicht öffentlich zum Geburtstag. Ein definitives Zeichen!