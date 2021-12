Charlène von Monaco: Jetzt spricht ihr Vater Klartext! So geht es ihr wirklich

Für die Eltern von Charlène hat der Gesundheitszustand ihrer Tochter höchste Priorität. Nun gibt Vater Michael Wittstock erstmals einen Einblick, wie die Familie mit der aktuellen Situation, in der sich Charlène befindet umgeht. Schon seit Monaten ist die Monegassin gesundheitlich stark angeschlagen. Noch in Südafrika musste sie sich mehreren Operationen unterziehen um überhaupt wieder ins Fürstentum einreisen zu können. Ganze sechs Monate saß die 43-Jährige in Südafrika fest. Eine harte Zeit für ihre Familie, in der sie ausschließlich telefonisch Kontakt zu Charlène halten konnten, wie ihr Vater nun verriet: