Charlène von Monaco: Erneute Flucht! Ist DAS der Grund für ihr Verschwinden?

Nach dem monatelangen Aufenthalt in Südafrika ist Charlène von Monaco erst vor ein paar Tagen ins Fürstentum zurückgekehrt. Kurz darauf der Schock: Die Monegassin wird nicht an Monacos Nationalfeiertag am 19. November 2021 teilnehmen und wurde stattdessen an einen geheimen Ort gebracht! Alle Hintergründe zu der Hiobsbotschaft waren bisher ein wohlgehütetes Geheimnis. Bis jetzt! Nun gab Fürst Albert in einem Interview erstmals Informationen über die Situation seiner Frau Charlène von Monaco preis...