Cheyenne Ochsenknecht: Peinliche Protzshow

"Ein paar Designertaschen sind schon drin im Monat!" Sparen? Kommt für die Mutter der kleinen Mavie (11 Monate) nicht in die Tüte – dafür aber jede Menge Luxus-Accessoires von Chanel, Gucci oder Dior … Dabei wäre es gar nicht blöd, ein bisschen was auf die hohe Kante zu legen! Denn bekanntlich ist eine Model-Karriere kurz – und Cheyenne irgendwann als Werbegesicht nicht mehr gefragt, wenn die nächste Promi-Tochter am Start steht. Bei "Let's Dance" hofft sie nach ihrem Aus auf eine zweite Chance und einen gut bezahlten "normalen" Job kann sie sich wohl abschminken, denn: "Ich habe keine Ausbildung und kein Abitur", sagt sie. Dabei müsste sie gewarnt sein, wie schnell man im besten Business Probleme bekommen kann: Ihr Bruder Jimi Blue (30) musste nach einer Start-up-Pleite, bei dem ihm Investoren abgesprungen waren, schon einen hohen Schuldenberg zurückzahlen …