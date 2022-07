Cheyenne Ochsenknecht: Sie lässt die Baby-Bombe platzen

In einer Fragerunde bei Instagram steht die Tochter von Natascha Ochsenknecht ihren Fans Rede uns Antwort. Und die wollen es genau wissen. So fragt ein Follower, wann Baby Nummer Zwei kommt. Cheyennes Antwort: "Hoffentlich bald!"

Und sie wird noch konkreter. Auf die Frage wann Baby Nummer Zwei "geplant" sei, kommentiert die 22-Jährige: "Bald aufjedenfall 2022!"

Soso, das bedeutet also, dass sie und ihr Schatz noch in diesem Jahr schwanger werden wollen. Bleibt zu hoffen, dass es auch so schnell klappt. Dann kann sich Mavie bereits nächstes Jahr auf ein Geschwisterchen freuen. Und Natascha Ochsenknecht würde sich sicher über ein weiteres Enkelchen riesig freuen...

Die schönsten Sprüche zur Schwangerschaft für werdende Mütter - im VIDEO: