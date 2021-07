Cheyenne Ochsenknecht: "Zwei Mal kollabiert!" So heftig war die Geburt

Die Kleine musste per Kaiserschnitt geholt werden, "da Mavie in Beckenendlage war und die Nabelschnur zweimal um ihren Hals war". Das berichtet die 20-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. Die Ärzte hatten bereits kurz vor der Geburt eine böse Vorahnung. "Wir haben den Kaiserschnitt eine Woche vor ET angesetzt, weil man schon gesehen hat, dass die Nabelschnur Richtung Hals wandert."