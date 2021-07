Chris Broy: Liebes-Hammer nach der Geburt! Ist SIE seine Neue?

Doch wer ist Vanessa eigentlich? Die Blondine wird den meisten durch ihre Teilnahme bei "Ex on the Beach" und "Are You The One" bekannt sein. Doch auch als Influencerin machte sie sich einen Namen. Mittlerweile verfolgen über 400.000 Follower ihren Alltag auf der Plattform. Eine Beziehung mit Skandalnudel Chris könnte ihre Karriere sicherlich noch weiter ankurbeln...

Alle Infos zur neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" mit Chris erfahrt ihr im Video: