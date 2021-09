Chris Broy: Überraschende Beziehungs-Beichte!

Chris packt aus

Während einer Fragerunde auf Instagram verrät Chris, dass er derzeit als Single unterwegs ist. Sofort wollen einige Damen von ihm wissen, ob man ihn kennenlernen kann. "Die Frage kam echt oft", erklärt der Schönling und bedankt sich für das Interesse. "Aber momentan würdet ihr euch alle keinen Gefallen damit tun, mich kennenzulernen. Bin momentan ganz mit mir beschäftigt und mit den Menschen, die schon in meinem engen Kreis sind. Neue Bekanntschaften sind momentan sehr weit weg, sorry."

Eine andere Userin will wissen, ob Chris sich vorstellen könnte, eine Beziehung mit einer Frau zu führen, die bereits ein Kind aus einer früheren Beziehung hat. "Ja, natürlich. Hatte sogar schon so eine Beziehung", so der "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer. Ein Kind sei für ihn kein negativer Punkt. "Es geht um den Menschen, der vor mir ist. Die Vergangenheit kann keiner zurückdrehen, jeder hat seine Geschichte."

