Chris Noth: Jetzt kehrt ihm auch seine Frau den Rücken zu!

Vor nicht mal vier Wochen strahlten sie bei der Premiere des "Sex and the City"-Reboots "And Just Like That …" noch gemeinsam in die Kameras. Doch nachdem schwere Missbrauchs-Vorwürfe gegen "Mr. Big"-Darsteller Chris Noth (67) laut wurden, ist seiner Ehefrau Tara Wilson (39) das Lächeln vergangen.