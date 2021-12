Chris Noth: Schwere Vorwürfe! Auch Sarah Jessica Parker wurde belästigt

Es ist der Schock für alle "Sex and the City"-Fans: Drei Frauen beschuldigen Serien-Star Chris North der sexuellen Gewalt, zwei davon sogar der Vergewaltigung! Dadurch verlor der 67-Jährige nun alles - seine Frau Tara Wilson, seine Agentur und die Unterstützung seiner "Sex and the City"-Kolleginnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis. Für Sarah Jessica Parker eine ganz klare Entscheidung, denn auch sie wurde bereits Opfer von Belästigungen am Filmset.

Erst vor 2 Jahren brach sie ihr Schweigen und berichtete erstmals in der Öffentlichkeit davon, dass auch sie am Set von "Sex and the City" belästigt wurde. Bei der Frage, wer genau ihr dieses Unrecht tat, hüllt sich die 56-Jährige bislang in Schweigen. Sie gab nur preis, dass es sich dabei um einen "sehr berühmten Filmstar" handelt. Weiter berichtet sie von ihren Erfahrungen so: