Chris Töpperwien: Beste Freundin? Das denkt Ex-Frau Magey wirklich über Nicole!

In der neuen Folge von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" ist zu sehen, wie Magey Nicole dabei hilft, Extensions in ihre Haare zu machen. Während sich die Mutter von Nicole um den kleinen Lino kümmert, räumt Chris die Küche auf. Magey und Nicole lassen sich auch nicht von seinen Kommentaren über ihre Art, die Haar-Extensions zu kleben, beirren. Scheint fast so, als wären sie mittlerweile echte Freundinnen geworden. Doch was denkt Magey wirklich über Chris neue Frau?

"Nicole ist super, super lieb und sehr humorvoll. Aber auch sehr ehrlich, sehr schlau. Aber auch sehr bescheiden.", schwärmt Chris Ex von Nicole und weiß auch, was ihr Ex-Mann am meisten an Nicole mag und schätzt: "Ich weiß, Chris legt viel Wert auf Fleiß und, dass man selbstständig ist, ohne, immer um Hilfe zu fragen. Und das macht Nici halt. Die macht einfach und fragt nicht tausendmal, wie sie's machen soll. Und ich glaube, das mag Chris am meisten an ihr." Scheint so, als hätten sich da zwei gefunden!