Chris Töpperwien im Sommer-Dschungelcamp 2024: Jetzt rückt er mit der Wahrheit heraus

In diesem Jahr gibt es das Dschungelcamp gleich in zweifacher Ausführung. Neben der normalen Staffel Anfang des Jahres in Australien ziehen in diesem Jahr im Sommer auch in Südafrika wieder Stars in den Dschungel. Und zwar keine neuen Gesichter, sondern alte Bekannte. In der Allstars-Staffel kämpfen aktuell 13 Dschungel-Legenden erneut um den Titel des Dschungelkönigs. Einer darf dabei jetzt nur zuschauen: Chris Töpperwien (50). Und das, obwohl er sogar auch hätte dabei sein sollen – jetzt rückt er die ganze Wahrheit über seine geplatzte Teilnahme heraus.