Chris Töpperwien: "Tiefste Punkt meines Lebens!" Er enthüllt Details über den Gerichtsprozess

Doch Chris ist sich keiner Schuld bewusst. Er hätte die Produkte für seine Werbeposts auf Instagram gebraucht. "Wo soll ich sonst das Zeug herkriegen, wenn nicht aus dem eigenen Laden? Soll ich das dann aus eigener Tasche bezahlen? Das macht doch gar keinen Sinn. Vor allem, wenn mein Vorgesetzter sagt: 'Nimm mit, wenn du was brauchst!' Da denkt man doch gar nicht drüber nach. Das ist lächerlich", erklärt er in der neuen Folge von "Goodbye Deutschland". Für ihn steht fest: "Ich will gewinnen!"