Christian Polanc: Enthüllt! Das ist sein Beziehungsstatus

lässt bei "Let's Dance" regelmäßig die Frauenherzen höher schlagen. Klar, dass sich seine Fans immer wieder fragen, ob er noch zu haben ist. Doch um seinen Beziehungsstatus macht der sexy Tänzer ein großes Geheimnis. Bis jetzt!

Das ist Christian Polanc Beziehungsstatus

Christian und Massimo sprachen nach der letzten Live-Show gegenüber "Exclusiv" über die erotische Stimmung im Studio. "Wie sexy macht tanzen?", wollte Moderatorin wissen. "Ich glaube nicht, dass das Tanzen an sich sexy macht. Ich glaube eher, dass es das Gefühl ist, dass man den Frauen in dem Moment gibt", erklärte Christian. Plötzlich grätschte Massimo dazwischen - und lüftete Christians wohlgehütetes Geheimnis. "Oooh! Der Christian ist doch noch zu haben!" Upps, da hat sich wohl jemand verplappert!

Laura Müller und Christian Polanc: Eklat hinter den Kulissen! ER hat genug!

Christian Polanc ist bisexuell

In der Vergangenheit hatte Christian nicht viel Glück mit der Liebe. Seine Beziehung zu Profitänzerin Melissa Ortiz-Gomez zerbrach 2013. Zwei Jahre später funkt es mit ' Friseur Omega Bullock. Doch auch dieses Glück war von kurzer Dauer. "Ich wusste von Anfang an, als er gesagt hat, dass er bisexuell ist, das könnte ein bisschen schwierig sein, weil ich wollte nie in eine Beziehung mit einem bisexuellen Mann", erklärte Omega damals gegenüber "VIP". "Ich glaube es liegt an verschiedenen Sachen. Aber ich weiß auch, dass er vor allem Angst um seine weiblichen Fans hatte."

Vor kurzem krachte es zwischen Christian und Laura Müller! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: