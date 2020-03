Laura Müller und Christian Polanc: Eklat hinter den Kulissen! ER hat genug!

Sie hatte ihn sich ja als Partner gewünscht, und ihr Flehen wurde auch erhört: Laura Müller (19) wirbelt bei „Let’s Dance“ mit (41) übers Parkett, scheinbar harmonisch. Doch hinter den Kulissen kracht es offenbar ordentlich…

Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten halten sich Christian und Laura mit Einblicken in die gemeinsamen Proben auffallend zurück. Das überrascht, zumal die Wendler-Freundin ja sonst ziemlich aktiv im Netz ist. Doch statt demonstrativ mit ihrem Tanzpartner zu kuscheln, hält Laura in ihren Insta-Storys nur die obligatorischen Werbeprodukte in die Handy-Kamera.

Ganz ähnlich verhält es sich bei Christian. Der postete in früheren Staffeln noch fleißig Fotos mit seinen Promi-Partnerinnen, etwa (27), und schwärmte in den höchsten Tönen von seinen Schützlingen. Doch diesmal veröffentlicht er nur ganz wenige Bilder zur Show – und noch viel weniger Schnappschüsse von sich und Laura beim Training oder gar in privateren Momenten. Und auf Paparazzi-Fotos, die die beiden kurz nach einer Choreo-Stunde zeigen, wirkt der sonst so freundliche Tänzer geradezu mürrisch.

Gab es Streit bei Laura und Christian?

Da scheint die Chemie wohl nicht wirklich zu stimmen… Oder geht Christian das peinliche Liebes-Theater von Laura und ihrem Michael (47) auf die Nerven? Immerhin ist der Sänger bei fast jeder Choreo-Stunde dabei, hat ein waches Auge auf seine Liebste. Selbst in der laufenden Sendung stiehlt der Wendler allein durch seine Anwesenheit Laura und damit auch Christian die Schau. Bei so viel Trubel rückt die tänzerische Leistung oft in den Hintergrund. Bitter für den Profi, der als extrem leistungsorientiert gilt. „Natürlich gibt es vielleicht mal eine Ansage oder wie auch immer, vielleicht ist man auch mal unterschiedlicher Meinung“, erklärte er gerade im Interview. „Aber ich bin ja hier, um in dem Fall der Laura etwas beizubringen und das Beste aus ihr herauszuholen.“

Klingt nicht gerade enthusiastisch. Offenbar haben die beiden bisher noch nicht mal einen Team-Namen gefunden, was bei „Let’s Dance“ mittlerweile zum guten Ton gehört und Kandidaten wie Zuschauern das Gefühl von Zusammenhalt vermittelt. Doch Teamgeist zelebrieren Laura und Christian offenbar nur für die -Kameras. Sobald sie ihren großen Moment in der Live-Show haben, wird gekuschelt und gelobt, als herrsche eitel Sonnenschein. Wie Medien-Profis halt so sind: professionell. Was hinterher backstage passiert – oder eben nicht passiert –, ist eine andere Geschichte…

