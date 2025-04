Christian Polanc über "Let's Dance"-Staffel: "Mir fehlt die Sensation"

"Wir nähern uns ja schon der Mitte. Unglaublich, aber wahr, wir haben schon April und ich muss sagen, es wird und bleibt weiterhin spannend", erklärt der 46-Jährige. Doch seine Begeisterung hält sich in Grenzen. Bei den Kandidaten in diesem Jahr sei es für ihn "nicht so ganz klar", wo die Reise hingeht. "Da wechselt sich schon ziemlich viel durch, und das macht es zum einen sehr spannend, zum anderen fehlt mir auch so ein bisschen die Sensation." Der Ex-"Let’s Dance"-Profi lässt keinen Zweifel daran, dass er von den aktuellen Darbietungen nicht vollends überzeugt ist. "Ich hab noch nicht die Wahnsinnsperformance gesehen – in dieser Staffel – die mich einfach sofort vom Hocker reißt, dass ich voller frenetischer Gefühle einfach nicht mehr kann", so Polanc. Er gibt zu, dass er "noch nicht genau weiß, woran das liegt", doch es ihm bei einigen Kandidaten an der nötigen Magie fehle: "Ich glaube schon, dass einige alles mitbringen, aber ich weiß es noch nicht. Wir werden uns vielleicht dem ganzen noch nähern, wie näher wir dem Finale kommen."