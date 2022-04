Christian Rach: Die Rente macht ihn krank

Als gnadenloser Restaurant-Tester sorgte der Hamburger Starkoch verlässlich für gute Quote. Doch das hohe Pensum ging an die Substanz. "Der ganze Stress, die langen Arbeitstage – da lag das Risiko eines Herzinfarktes sehr nahe", erinnert sich der Kultkoch an die mörderische Phase seines Lebens laut "Das Neue". Er schraubte sein Pensum herunter, sitzt aktuell nur bei „Grill den Henssler“ (Vox) in der Jury. Doch das Wichtigste für Christian Rach ist heute: "Zeit. Zeit zu haben, ist wunderbar. Auch mal auf sich zu achten, den Körper und den Geist. Das ist das große Geheimnis zum Glück."

Trotzdem sieht der gebürtige Saarländer nicht erholt aus. Vielleicht schlägt ihm der selbst gewählte Rückwärtsgang im Job doch aufs Gemüt.