TV-Koch Christian Rach: Jetzt geht alles den Bach runter!

Doch wie nun herauskam, verfielen fast alle getesteten und geretteten Lokale flugs wieder in alte Muster und mussten über kurz oder lang schließen – wie auch das Hollo-Bollo-Hexenhäuschen. Nach Recherchen von "t-online.de" werden nicht mal zehn Prozent der insgesamt 59 Restaurants, die Christian Rach in seiner Zeit als Restauranttester beehrte, noch vom ursprünglichen Inhaber betrieben! "Mich wundert das nicht, denn man kann innerhalb von zwei Wochen aus einem Hobby-Koch keinen Gastronomen machen", erklärt der Hamburger Gastro-Experte Tobias Lohmann gegenüber "Closer". "Jemandem, der es gewohnt ist, Pommes in der Fritteuse zu erwärmen, kann man nicht innerhalb kürzester Zeit das Kochen mit frischen Zutaten beibringen. Als ehemaliger Michelin-Sternekoch müsste Rach das eigentlich gewusst haben." Für die Quote war die vergebliche Liebesmüh des Restaurantretters zweifellos ein Leckerbissen – der aber nun doch einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt …