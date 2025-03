Christina Dimitriou: Das Baby ist da! Sie zeigt erstes Foto

In ihrer Instagram-Story verkündet sie am Montag (17.3.) die freudige Nachricht. Zu einem Bild ihres Babys, auf dem lediglich ein Teil des Bauchs, der Beine und die Füße zu sehen sind, schreibt sie: "Jetzt wisst ihr, wieso ich seit Tagen nicht aktiv bin. Ich bin so überglücklich und uns geht es gut", lässt sie ihre Follower wissen.