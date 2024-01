Christina Hänni: Schwanger während der "Let's Dance"-Tour! Jetzt packt sie aus

Obwohl Christina bereits von ihrer Schwangerschaft wusste, tanzte sie noch im November und Dezember bei der großen "Let's Dance"-Tour übers Parkett. Für Christina war die Tour "doppelt so anstrengend", wie sie jetzt auf Instagram verrät. Denn die Tänzerin hatte vor allem am Anfang mit den Schwangerschaftssymptomen zu kämpfen. "Alles, was man sich vorstellen konnte, inklusive Übelkeit", so die 33-Jährige. "An den Offdays ging es mir immer schlechter, als an den Tagen, an denen ich getanzt habe." Auch die engen Show-Outfits waren eine Herausforderung. "Die Kostüme mussten das eine oder andere Mal umgenäht werden." Doch glücklicherweise konnte Christina auf den Support ihrer Kollegen zählen. "Ich hatte super Unterstützung von den Choreografen Kathrin und Vadim."