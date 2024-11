Christina Hänni verrät: Heimliche TV-Aufzeichnungen – HIER ist Luca bald zu sehen!

Das Geheimnis ist gelüftet! Am Donnerstag machte die Live-Tour der Tanzshow "Let's Dance" in Zürich Halt. Doch das beliebte "Let's Dance"-Ehepaar, Christina und Luca Hänni, war nicht anwesend - sehr zum Bedauern der Fans. Auf Instagram entschuldigte sich Christina und erklärte, warum sie bei den Tour-Stopps in Düsseldorf und Zürich nicht dabei sein konnte.