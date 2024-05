Christina Hänni: "Werden es Zwillinge?" Drama um die Hochschwangere

Bisher hat sich Christina noch nicht zu den Anfeindungen geäußert. Dafür wird sie von vielen Fans verteidigt. "Du siehst so schön aus. Tut mir echt leid, dass da immer wieder so übergriffige und höchst überflüssige Kommentare gepostet werden", schreibt eine Userin. Eine andere findet: "Hier sieht man eine sehr hübsche, hochschwangere Frau, die sich aufs Baby freut und auch sicher froh ist, es bald im Arm zu halten. Jeder kann sich vorstellen, dass das nun kein Vergnügen mehr ist, wenn man in der Endphase einer Schwangerschaft ist. Was eine Frau da leistet, das ist einfach Hut ab!"