Christina Luft: Baby-Ausraster auf Instagram!

"Ich habe gerade für euch ein kleines Video für euch abgedreht. Vielleicht könnt ihr ahnen, worum es geht...", verkündete Christina am Wochenende auf Instagram und ließ ihre Follower raten. Innerhalb kurzer Zeit trudelten zahlreiche Spekulationen ein, die sie in ihrer Story kommentierte. Einige Fans vermuteten, dass Christina schwanger ist. Ein Unding für die Verlobte von Luca Hänni! "Seriously? Schon wieder so viele... Wann checkt ihr es endlich, dass man das einer Frau nicht schreibt, ihr Blödmänner!", schimpfte sie.