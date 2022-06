Christina Luft: Bittere Beichte vor der Hochzeit!

Christina wollte einfach nur weg aus Deutschland. Also packte sie ihre Koffer und reiste quer durch Schweden, Norwegen, Island, Kanada und Amerika. In New York entdeckte Christina schließlich die Tasche, die es laut der Verkäuferin nur ein einziges Mal auf der ganzen Welt in New York geben würde. Für Christina ein Zeichen. Sie dachte sich: "Du nimmst jetzt diese Tasche mit und immer, wenn du sie trägst, weißt du, du kannst alles erreichen, du schaffst das! Diese Tasche bedeutet für mich Selbstbewusstsein. Die Tasche bedeutet für mich, dass man alles schaffen kann."

