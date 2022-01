Christina Luft: Gebratene Nudeln mit Hähnchen und Kokosmilch

Gebratene Nudeln mit Hähnchen und Kokosmilch

Zutaten

1 rote Paprika · 2 Pak Choi · Champignons · Hähnchengeschnetzeltes· Sojasauce · Kokosmilch · Mie Nudeln · Honig · Sesam · Cashews · Scharfe Sauce

So wird es gemacht:

1. Paprika waschen und in Streifen schneiden. Pak Choi waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Champignons gut putzen und vierteln. Alles in den Wok geben und anbraten. Nun das Hähnchen hinzugeben und ebenfalls anbraten.

2. Nun Kokosmilch, reichlich Sojasauce und etwas Honig hinzufügen. Die Mie Nudeln in die Sauce geben und drei Minuten köcheln lassen. Sie sollten komplett mit der Sauce bedeckt sein. Immer wieder gut umrühren, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Nun können die Nudeln leicht angebraten werden.

3. Christinas Tipp: "Nach Belieben mit Sesam, Cashews oder scharfer Sauce garnieren." Lecker!

