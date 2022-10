Christina Luft: Traurige Trennung! Sie wandert aus

Das hatte sich Christina Luft wohl alles einfacher vorgestellt. Auf Instagram lässt die "Let's Dance"-Profitänzerin ihre Fans nun an den Strapazen der Hausbesprechungen teilhaben. Sie und Luca Hänni scheinen die Planung ihres Liebesnests unterschätzt zu haben, wie die hübsche Brünette nun zugeben muss: "Fazit zu allen Hausbesprechungen. Baut kein Haus um, baut lieber neu. [...] Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlimmer sein kann als das. Ich hab bei den Hausbesprechungen immer Kopfschmerzen. [...] Man hat das Gefühl es ist ein Fass ohne Boden. [...] Aktuell kommt einem das wie ein großer Traum vor, der nie in Erfüllung geht." Da scheinen sie ja noch ganz schön etwas vor sich zu haben...

In dem Zuge muss sich Christina auch von ihrer Wohnung in Köln trennen. Auf Instagram sucht sie nun sogar unter ihren Fans nach einem Nachmieter und schildert ihnen bereits die Rahmenbedingen: "Ich kann noch nicht genau sagen wann, aber im nächsten Jahr wird meine Wohnung in Köln frei. Im Idealfall, man kann sich ja vorstellen, ich wandere aus, würde ich gerne auch an meinen Nachmieter meine Möbel übergeben. Besichtigt werden könnte sie Ende Dezember zum ersten mal". Bleibt abzuwarten, ob wirklich einer ihrer Anhänger bald schon ihre Wohnung beziehen wird.

