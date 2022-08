Luca Hänni & Christina Luft: Liebeskrise vor der Hochzeit! Sie ist nur noch genervt

Es knisterte von Anfang an, als Christina Luft und Luca Hänni 2020 über das Tanzparkett von "Let’s Dance" schwebten. Im Sommer 2020 dann das Liebes-Outing, Ende 2021 kauften sich die beiden ein Haus in der Schweiz. Im Januar folgte schließlich die Verlobung.

Doch nun legt Christina Luft die rosarote Brille ab, da sie sieht, wie ihr Luca aktuell Sarah Engels (29) anschmachtet. Denn bei ihrem Videodreh zu "Ma Bonita" tanzten die beiden sehr leidenschaftlich. Ist das der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt?

Denn Christina ist sowieso schon von Luca genervt! Eine Angewohnheit, die sie extrem stört: seine Schlampigkeit! "Da eine Socke, da eine Unterhose", erzählte sie in der Sat.1-Sendung "Mein Mann kann" und erklärte, dass sie die Wäsche komplett alleine machen würde. Luca sei teilweise sogar zu faul, sich überhaupt etwas anzuziehen: "Komm’, ich ziehe mich gemütlich an", sage er dann – und komme nur in Unterhose raus, nörgelt sie. Scheint so, als wenn die beiden noch einiges zu klären hätten, bevor sie vor den Altar treten...