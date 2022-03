Christina Luft & Luca Hänni: Zuckersüße Nachrichten nach zwei Jahren Liebe!

Wie Christina nun im Gespräch mit "RTL" verriet, hat das gesamte Team schön während der Staffel im Jahr 2017 gesehen, dass Luca und sie einfach zusammen gehören. So offenbart die Tänzerin: "Alle haben gesagt, man hätte uns das angesehen." Wie glücklich sie mittlerweile mit ihrem Luca ist, ist kein definitiv Geheimnis. Christina fügt schwärmend hinzu: "Wir hätten niemals gedacht, dass wir in zwei Jahren hier stehen und so glücklich sind, das ist einfach Wahnsinn." Wow! Was für eine zuckersüße News! Aktuell ist Christina wieder dabei zu sehen, wie sie mit einem Sänger bei Let's Dance das Tanzbein schwing! Für Luca jedoch kein Grund, um sich Sorgen um seine Liebste und ihren Tanzpartner Mike Singer zu machen. Ganz im Gegenteil sogar! Der Schweizer gibt zu verstehen: "Ich hatte fast ein bisschen Pipi in den Augen, wenn sie da so tanzt, ich habe das noch nie von außen so betrachten können!" Mehr Liebe geht wohl kaum...