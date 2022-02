Luca Hänni & Christina Luft: Jetzt ist es raus!

Luca und Christina sind ein echtes Power-Paar! So lieben sie es auch, wenn sie miteinander ein wenig Fitness betreiben können. Die Tänzerin offenbart in der "ARD"-Show "Klein gegen Groß": "Also tanzen hat ja schon ganz gut geklappt. Aber auch sonst machen wir viel Sport tatsächlich zusammen, wenn wir die Gelegenheit haben." Luca kann ihr dabei nur zustimmen und ergänzt: "Das stimmt. Manchmal ein bisschen, mehr so Fitness-Sachen dann." Wow! Was für zuckersüße Neuigkeiten! Ob die beiden in der nächsten Zeit wohl noch mehr Einblicke in ihr Leben als Paar gewähren? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...