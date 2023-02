Christine Neubauer & Freund José: Heimliche Hochzeit in Chile?

Wenn Christine Neubauer von ihrer gemeinsamen Reise nach Chile erzählt, erleuchten ihre Augen vor Begeisterung. Im Gespräch mit "Das Neue Blatt" schwärmt die charmante Schauspielerin von der wunderschönen Zeit, die sie zusammen mit ihrem langjährigen Partner José in seiner südamerikanischen Heimat verbrachte. Die Erfahrung war für sie lange ersehnt und unvergesslich. Trotzdem vergingen die Tage in Südamerika viel zu schnell und sie befindet sich nun schon wieder auf der Theaterbühne in Essen, wo sie eine tolle Rolle in "Eine Mutter - zwei Töchter!" spielt und unglaublich viel Spaß hat.