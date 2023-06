Christine Neubauer: Unheilbar krank - So sehr leidet sie

Schon vor fünf Jahren wurde bei Christine Morbus Bechterew diagnostiziert. Eine chronische rheumatische Erkrankung. Besonders typisch für sie: Entzündungen an der Wirbelsäule. Die Krankheit tritt in Schüben auf. Jeder einzelne davon so schmerzhaft, dass er kaum auszuhalten ist. Nur mit starken Schmerzmitteln und entzündungshemmenden Medikamenten ist es erträglich.

Jahrelang hat Christine Neubauer gehofft, dass dieser Kelch an ihr vorübergeht. Auch ihr Vater Erwin († 84) litt an Morbus Bechterew. "Und ja, ich hatte gehofft, dass die Krankheit bei mir nicht ausbricht", erzählt die Bayerin mit leiser Stimme. Doch die Hoffnung war vergebens.

Und so muss Christine mit der Krankheit leben. Und täglich Gymnastik machen. "Das ist das Beste, was ich machen kann, damit es nicht schlimmer wird", erklärt sie. "Dehnübungen, Stretching, weil dadurch der ganze Körper beansprucht und die Rückenmuskulatur gestärkt wird!"

Doch an manchen Tagen sind die Schmerzen so schlimm, dass die kleinste Bewegung kaum auszuhalten ist. Zum Glück halten die Schübe nur kurze Zeit an, Sport ist meist schnell wieder möglich. Zum Glück: "Die Gymnastik ist das beste Medikament", lacht die Schauspielerin. "Ich weiß, ich muss mein ganzes Leben lang Sport machen, damit die Schmerzen nicht schlimmer werden!" Aber das ist in Ordnung für sie. Wenn das der Preis ist, um einigermaßen gesund durchs Leben zu kommen, dann ist es nur ein kleiner. Einer, den Christine Neubauer gerne bezahlt. "Gejammert wird nicht", lacht sie fröhlich. "Ich mag keine Leute, die wehleidig sind. Also bin ich es auch nicht!"

