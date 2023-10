ChrisTine Urspruch: Abrechnung nach dem "Verräter"-Aus!

"Es war das erste Mal, dass ich an einem Format dieser Art teilgenommen habe. Es war eine spannende Erfahrung für mich: Bislang kannte ich es nicht, dass ich nach dem Motto leben musste 'Vertraue niemandem!' Ich musste lernen, dass ganz egal, was ich erzähle, alles gegen mich verwendet werden konnte", erzählt ChrisTine jetzt im Interview mit der Zeitschrift "Closer". Der Druck war für die 53-Jährige oft unerträglich. "Es war wie ein großes Psycho-Experiment. Die Grenzen zur Realität verschwanden total. Wir haben fast zwei Wochen lang auf einem Schloss in Frankreich gedreht, irgendwo im nirgendwo. Ich weiß bis heute immer noch nicht, wo genau sich das Schloss befindet." Trotzdem sagt ChrisTine: "Die Zeit war in jedem Fall aufregend, und ich möchte sie nicht missen."