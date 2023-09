Die Verräter: Heftige Enthüllung! Das passierte wirklich hinter den Schlossmauern

Die Ausgangssituation ist leicht erklärt: Der Cast teilt sich auf in "Loyale" und "Verräter". Nur die drei Verräter wissen, wer zu ihrem eigenen Team gehört, alle anderen tappen bezüglich der Rolle ihrer Mitspieler im Dunkeln. Nacht für Nacht begehen die Verräter einen neuen "Mord" im Schloss, und eine Person muss die Show verlassen. Zusätzlich haben alle Teilnehmer täglich am runden Tisch die Gelegenheit, einen Konkurrenten raus zu wählen. Während in der Auftaktsendung vordergründig noch Harmonie herrschte unter den Kandidaten, gehen die Teilnehmer in den darauf folgenden Ausgaben weitaus weniger zimperlich miteinander um. Intouch sichtete bereits die darauf folgenden Sendungen – wer also nicht wissen will, wie es weitergeht, sollte ab jetzt aufhören zu lesen. Vor allem Anna-Carina Woitschack zeigt in der psychologisch spannenden Show ihr wahres Gesicht: So skrupellos haben wir die Sängerin bislang noch nie erlebt! Als Verräterin verführt sie in der zweiten Folge Christine Urspruch dazu, von den Loyalen zu den verräterischen Maulwürfen zu wechseln. Doch anstatt ihrer neuen Teamkollegin im Anschluss zur Seite zu stehen, hetzt sie anschließend vor den anderen Kandidaten gegen Christine und sorgt somit für ihren Rauswurf aus der Show in Folge 3. Schuldgefühle? Fehlanzeige! "Es ist ausgegangen, wie wir es uns vorgestellt hatten", resümiert sie zufrieden. "Sie hat nicht gedacht, dass wir ihren Namen aufschreiben oder sie ins Gespräch bringen würden."

Noch dreister wird Anna-Carina bei einer Cocktail-Party auf dem Schloss: Als Verräterin soll sie einen Kandidaten vergiften, indem sie ihm oder ihr eine Flüssigkeit in den Drink mischt. Anna-Carina fackelt nicht lange: Sie passt den perfekten Moment ab und gibt die Tropfen ins Glas. "Ja, ich glaube, ich habe heute jemanden ermordet", brüstet sie sich. Selbst Mit-Verräter Jalil ist überrascht von der Unverfrorenheit der Mross-Ex und wie eiskalt sie vorgeht, ohne sich vorher mit ihm abzustimmen! "Ich habe das Gefühl, dass sie mich in die Falle locken wollte", grübelt er. Wie’s weitergeht? Sieht so aus, als hätte Anna-Carina Gefallen daran gefunden, ihre düstere Seite auszuleben …