Florian Fitz: Trennung & neue Freundin! So lebt der "Verräter" privat

Normalerweise kennen wir Florian Fitz als Schauspieler in "Bettys Diagnose" und "Rosamunde Pilcher". Doch jetzt wagt er ein Experiment. In der neuen RTL-Sendung "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" wird Florian von Sonja Zietlow zum "Verräter" auserkoren. Gemeinsam mit Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack und Rapper Jalil muss er seine Identität vor den restlichen "Loyalen" verheimlichen. In dem Spiel schrecken sie auch vor "Mord" nicht zurück. Besonders Florian geht in seiner neuen Rolle auf. Doch wie tickt der Schauspieler eigentlich privat?