Chryssanthi Kavazi: Familienglück! Nach ihrem "Let's Dance" aus lässt sie die Bombe platzen

Die 34-Jährige stand für den Film "Ein Sommer auf Kreta" (30. April, 20.15 Uhr, ZDF) vor der Kamera. Und der wurde - wie der Titel schon verrät - in Griechenland gedreht. "Es war ein Traum. Als ich die Anfrage hatte, war ich Feuer und Flamme. Im Mai auf Kreta zu drehen! Als ich die Rolle bekommen habe, dachte ich nur: Wow, es gibt nichts Schöneres! Es ist meine zweite Heimat", schwärmt Chryssanthi Kavazi gegenüber InTouch Online. Was den Dreh so besonders gemacht hat, war aber nicht nur das Land. "Meine ganze Familie ist mitgekommen. Mein Sohn war dabei, wir haben uns einen ganzen Monat freigenommen. Ich habe auch eine Pause bei GZSZ eingelegt. Sogar meine Mama und meine Schwiegereltern sind vorbeigekommen."

Familie bedeutet dem Serienstar alles. Ende 2019 ist sie zum ersten Mal Mama geworden - ihr Sohn ist ihr Ein und Alles. Das hat sie auch mit ihrer Rolle gemeinsam. In dem Film spielt Chryssanthi "die Exfrau von einem der Hauptdarsteller. Sie ist eine junge, moderne Frau, die immer mit dem Motorrad unterwegs ist – wie es sich für eine Griechin gehört. Und sie ist eine liebende Mama. Ihr ist es wichtig, dass es dem Kind gut geht, dass es gute Noten schreibt und sich wohlfühlt beim Papa." Und Chryssanthi? "Ich bin auch eine moderne Frau und liebende Mama. Es gibt nichts Wichtigeres als meine Familie und vor allem meinen Sohn."

Doch so schön der Dreh in Griechenland war und so sehr sie das Land auch liebt. Die Fans müssen sich keine Sorgen machen, denn Auswandern kommt für sie nicht infrage. "Ich könnte nicht komplett auswandern, weil ich meine Wurzeln hier in Deutschland habe. Aber ich spiele immer wieder mit Gedanken zu sagen: Lass uns die Koffer packen und für drei Monate nach Griechenland verreisen", verrät sie. "Aber ich habe hier einfach meinen Lebensmittelpunkt, habe GZSZ und bin hier beruflich gefestigt." Sehr zur Freude ihrer vielen Fans....

