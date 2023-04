Renata Lusin: "Let's Dance"-Comeback nach Fehlgeburt!

In der ersten "Let's Dance"-Show verkündete Renata Lusin noch den süßen Grund, warum sie in diesem Jahr nicht als Profitänzerin bei der Tanzshow teilnehmen kann, einige Wochen später folgte dann der Schock: Renata erlitt eine Fehlgeburt - und das bereits zum dritten Mal.

Eigentlich hätte Renata ihre Schwangerschaft so früh gar nicht öffentlich machen wollen, doch ihr Arzt riet ihr vom Tanzen ab. "Normalerweise hätte ich in so einem frühen Stadium – es war die 6. oder 7. Woche – niemandem davon erzählt. Aber ich wollte auf keinen Fall lügen.", erklärte die Tänzerin gegenüber "Bild".

Viel Zeit für Trauer räumt sich die Tänzerin nicht ein, denn wie sie jetzt verkündet, feiert sie schon in der nächsten Show von "Let's Dance" ihr TV-Comeback!