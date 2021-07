Chuck E. Weiss: "Gilmore Girls"-Star gestorben!

Zwar kamen von ihm nur wenige Alben, aber besonders in Südkalifornien war Chuck E. Weiss eine echte Legende. In Los Angeles war er ab den 70er Jahren sehr erfolgreich und arbeitete als Songwriter, Sänger, Livemusiker und stand als Schauspieler sogar immer mal vor der Kamera. Unter anderem spielte er 2002 in der Serie "Gilmore Girls" mit und war auch in zwei Folgen der Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" zu sehen.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: