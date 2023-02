Chuck Jackson: Der "Any Day Now"-Sänger ist tot

Große Trauer um Chuck Jackson! Der Sänger, der seinen Solo-Durchbruch mit dem Song "Any Day Now (My Wild Beautiful Bird)" feierte, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht wird von mehreren Leuten aus der Musikbranche bestätigt. Offenbar starb der Rhythm-and-Blues-Star schon am 16. Februar. Bisher ist die Todesursache nicht bekannt.